Team WeimaRunner schlägt erneut zu!

22.04.2017, 17:28 Uhr

, holte sich Akon & Harald vomaus Dreistetten die Silber Medaille in der Kategorie Bikejoering Men nach Österreich.Der selektive Trail hielt Harald nicht von seinem Wettkampfdebut ab. Er startete in malerischer Bergkulisse und absoluter Biker Gegend als Außenseiter mit dem souveränen Weimaraner Rüden Akon in sein erstes Bikejoer Rennen.

„Ein wunderbarer Trail, der durch den Untergrund sehr schwer zu befahren war, stelle Akon und mich nicht vor eine allzu große Herausforderung, da wir beide gut trainiert in den Wettkampf gingen. Akon war ein wunderbarer Teamkollege der wieder gezeigt hat welch großes Sportlerherz in ihm schlägt.“ so Harald.Nun heißt es für das– Sommerpause!stürzte mit ihrem Greyster Loki schwer. Noch vor Ort musste der Arm eingerenkt werden – nun konzentriert sie sich auf ihre Genesung – der bevorstehenden WM steht dank hervorragenden Support von Spezialisten nichts im Wege.