Überflieger Sonka siegt in Wiener Neustadt

16.09.2018, 19:03 Uhr

Spannendes Finale vor 25.000 Zuschauern des Red Bull Air Race

Er war "der" Favorit des Rennens in Wiener Neustadt und überließ den Sieg im spannenden Qualifiying am Samstag noch dem japanischen Top-Piloten Yoshihide Muroya. Doch am Sonntag zeigte Martin Sonka, was er drauf hat und ging als Sieger des Red Bull Air Race 2018 in Wiener Neustadt hervor. Waren es am Samstag bereits 15.000 Fans, so begeisterten die 14 Weltklasse-Flieger am Sonntag mehr als 25.000 Besucher.

Am Renntag herrschten perfekte Bedingungen und es war ein würdiges Finale. 25.000 Motorsport-Fans waren dabei und sahen hochklassige Duelle um den Sieg. Begeistert waren diesmal vor allem die zahlreichen Fans aus Tschechien, denn ihr Idol Martin Sonka gewann erneut. Nach Budapest (Ungarn) und Kazan (Russland) triumphierte der 40-jährige Pilot aus Tschechien auch am Sonntag in Wiener Neustadt. Das Finale der besten vier Piloten war an Dramatik nicht zu überbieten.Im Finale setzte sich Sonka vor den zahlreich angereisten Fans aus seiner Heimat knapp vor dem Japaner Yoshihide Muroya, dem Australier Matt Hall und dem Franzosen Mika Brageot durch. „Ich bin überglücklich. Das ist der Lohn für die harte Arbeit, das ganze Team hat diese Woche unglaublich gearbeitet und es ist perfekt gelaufen“, freute sich Sonka über den nächsten Sieg.40.000 Besucher an den RenntagenDie weltbesten Piloten haben in Niederösterreich drei Tage lang eine beeindruckende Show geboten. Das Red Bull Air Race hat an den beiden Renntagen insgesamt 40.000 Fans angelockt. Vor allem beim großen Finale am Sonntag wurde den Besuchern eine perfekte Show geboten. Nachdem Martin Sonka von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die Siegestrophäe überreicht bekam, dachte er bereits an die nächsten Aufgaben.„Jetzt haben wir noch zwei wichtige Rennen in den USA. Da werde ich alles geben, um die Gesamtführung zu verteidigen und den Sieg zu holen. Aber es sind noch 30 Punkte zu vergeben und es kann noch viel passieren“, sagte der Sieger des Rennens. Am 7. Oktober wird das Air Race in Indianapolis fortgesetzt, das große Saisonfinale folgt am 18. November in Fort Worth (USA).Die Premiere der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft und das Österreich-Comeback in Wiener Neustadt haben 40.000 begeisterte Zuschauer am Rennwochenende angelockt. Nur knapp auf Platz 2 landete Yoshihide Muroya (JPN) und Matt Hall (AUS) auf dem dritten Podestplatz.Alles in allem: eine grandiose Premiere des Red Bull Air Race in Wiener Neustadt. Spannung vom ersten Trainingstag bis zum Rennen der Top-14 am Sonntag und mehr als 40.000 Zuschauer mit dabei.Sonka verdrängte Muroya um nur 36 Tausendstel Sekunden. Matt Hall, drauf und dran, mit seinem Rennflieger an seinem Geburtstag einen noch besseren Run hinzulegen, gab seinen Vorsprung in den letzten Air Gates ab. Er musste sich um nur ein paar Hundertstel Sekunden geschlagen geben. Sonka küsste seine Maschine und strahlte: „Ich bin super happy! Das Team hat hervorragend gearbeitet. Im Qualifying hatten wir es schwer. Die perfekte Linie hat uns zuerst noch gefehlt, aber heute ist uns alles aufgegangen. Mir fehlen die Worte.Der Tscheche übernimmt damit die Führung in der WM-Gesamtwertung, Matt Hall rückt auf den zweiten Platz vor. Der US-Amerikaner Michael Goulian rutscht von Rang eins auf drei zurück. Nicht gut gelaufen ist es auch für Matthias Dolderer, dessen Hoffnung auf satte Punkte sich nach dem 2. Platz im Qualifying in Luft auflöste. Quali-Sieger Yoshihide Muroya macht mit seinem 2. Platz ebenfalls Boden in der Gesamtwertung gut und liegt vor dem vorletzten Rennen (Indianapolis 6./7. Oktober) auf Rang 4.Ergebnis Rennen Wiener Neustadt 2018, Final 4:1. Martin Sonka (CZE)2. Yoshihide Muroya (JPN)3. Matt Hall (AUS)4. Mika Brageot (FRA)0:59,288 0:59,324 0:59,371 1:00,088Die WM-Gesamtwertung 2018 (nach 6 von 8 Rennen): 1. Martin Sonka (CZE / 64 Punkte), 2. Matt Hall (AUS / 58), 3. Michael Goulian (USA / 55), 4. Yoshihide Muroya (JPN / 34), 5. Mika Brageot (FRA / 34), 6. Kirby Chambliss (USA / 22), 7. Francois Le Vot (FRA / 21), 8. Matthias Dolderer (GER / 17), 9. Juan Velarde (ESP / 16), 10. Petr Kopfstein (CZE / 16), 11. Pete McLeod (CAN / 15), 12. Ben Murphy (GBR / 15), 13. Nicolas Ivanoff (FRA / 11), 14. Cristian Bolton (CHI / 6);Weiter auf Seite 2.In die Reihen der Zuschauer mischten sich auch zahlreiche prominente Namen. Superadler Thomas Morgenstern, passionierter Helikopterpilot, war sichtlich angetan: „Ich sitze selbst regelmäßig im Cockpit und bin auch schon in einer Red Bull Air Race Maschine mitgeflogen. Ich weiß also, wie groß die Herausforderung und die Belastung für die Piloten sind. Es ist wirklich unglaublich, was die Jungs hier abliefern. Großartig, dass das Red Bull Air Race zurück in Österreich ist!" Außerdem mit dabei waren die Segel-Asse Roman Hagara und Hans Peter Steinacher sowie NÖ Sportidole, wie die Doppel-Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister und Snowboard-Weltmeister Benjamin Karl.