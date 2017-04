Wombats: Damen und Herren erfolgreich

28.04.2017, 09:51 Uhr

Wiener Neustadt, Rugby (Red.).- Wombats Ladies auf Platz 6, Nationalteam mit 4 Wombats siegreich gegen Slowenien

Ein höchst erfolgreiches Wochenende feierte der Wombats Rugby Club: Während die Wombats-Damen in ihrem zweiten Turnier in Wien den 6. Platz mit insgesamt vier Tries von Grüner, Hahn und Zainzinger erkämpfen konnten, besiegte das Herren Nationalteam mit den Wombats Lee, Leidl, Pauser und Graf Slowenien am Sportclub Platz in Wien mit 13:0 und sicherte sich somit den Verbleib in der WM.