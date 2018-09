Ein Niederösterreicher auf Expedition zu neuen Rohstoff-Märkten in Afrika

11.09.2018, 16:23 Uhr

Dreistettener Forscher folgte der Einladung der Regierung Sierra Leones.

Dr. Günter Tiess, Inhaber von Minpol, einem internationalen Forschungsinstitut im Bereich Rohstoffpolitik, wurde von der Regierung in Sierra Leone eingeladen, Rohstoffvorkommen zu sichten und neue Märkte zu erschließen. Der westafrikanische Staat ist neben Exportkooperationen vor allem auch an österreichischem Knowhow in den Bereichen Bergbau, Kunst, Kultur und Bildung interessiert. Während der Reise Mitte August konnten Lagerstätten und Bergbaubetriebe besichtigt werden. Bereits in Kürze wird ein Gegenbesuch erfolgen. Experten aus Westafrika werden Wiener Neustadt samt Umgebung besuchen und konkrete Projekte besprechen.