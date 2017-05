Erfolgreiche Lehrabschlussprüfung bei den KunststofftechnikerInnen und –formgeberInnen im BFI NÖ!

11.05.2017, 08:44 Uhr

Wiener Neustadt : bfi | Am 27. und am 28. April 2017 endeten die Berufsausbildungen zum/zur KunststofftechnikerIn sowie zum/zur KunststoffformgeberIn im Josef-Hesoun-Ausbildungszentrum des BFI NÖ mit der Lehrabschlussprüfung vor der Prüfungskommission der WKO.Die BFI-TeilnehmerInnen Elke Hirnschal, Martin Loidl, Branka Jovanovic, Bernadett Kazinczi, Silke Kittel, Dipl.-Ing. Adina Giuglea, Matthias Lang von der Firma Elt GmbH sowie Peter Harm und Elias Holzer-Söllner von der Firma Geberit konnten die Prüfungskommission von ihren Fachkenntnissen und Fertigkeiten überzeugen und bestanden mit Bravour. Die AbsolventInnen Silke Kittel und Matthias Lang legten die FacharbeiterInnen-Prüfung sogar mit ausgezeichnetem Erfolg ab.

Die Jobaussichten für KunststofftechnikerInnen und -formgeberInnen sind in Niederösterreich als sehr gut zu bewerten. „Seitens der Betriebe ist ein steigender Arbeitskräftebedarf in dieser Wirtschaftssparte in Niederösterreich gegeben, daher wurden die Intensivausbildungen für die Kunststoffbranche vom AMS NÖ beauftragt und vom BFI NÖ entwickelt und durchgeführt“, informieren BFI NÖ Geschäftsführer Peter Beierl und Mag. Michael Jonach über den Bedarf an qualifizierten Fachkräften und weisen auf die hohen Anforderungen dieser Ausbildung hin: „Seit Oktober 2011 wurden im Josef-Hesoun-Ausbildungszentrum rund 50 Fachkräfte im Bereich der Kunststofftechnik in modularen Lehrgängen mit flexibler Einstiegsmöglichkeit ausgebildet“.Die TeilnehmerInnen werden in einer qualitativ hochwertigen Fachausbildung praxisorientiert auf die Anforderungen in der Wirtschaft vorbereitet. „Darüber hinaus ist das BFI NÖ eines von nur drei Prüfungszentren in ganz Österreich, welches für die Ausbildung und auch für die Prüfung die erforderlichen Anlagen und Geräte, wie beispielsweise einen Kunststoffextruder und eine Spritzgussanlage, zur Verfügung stehen hat,“ ist Ing. Peter Bernert, Leiter des Josef-Hesoun Ausbildungszentrums sichtlich stolz.Das BFI NÖ gratuliert den Fachkräften und wünscht ihnen auf ihrem weiteren Weg alles Gute und viel Erfolg!