Girls Day im Josef-Hesoun-Ausbildungszentrum Wr. Neustadt: 26 Mädchen der neuen Mittelschule Ebenfurth und der Polytechnischen Schule Wr. Neustadt erkundeten die Welt der Technik!

27.04.2017, 16:52 Uhr

Wiener Neustadt : Josef-Hesoun-Ausbildungszentrum | Am Donnerstag, den 27. April 2017 fand im Josef-Hesoun-Ausbildungszentrum des BFI NÖ der jährliche „Girls Day“ statt. Jedes Jahr öffnet das Ausbildungszentrum an diesem Tag seine Tore speziell für Mädchen, die sich auch für technische Berufe interessieren und ihre berufliche Zukunft selbst in die Hand nehmen.Die AusbilderInnen und TeilnehmerInnen des Ausbildungszentrums zeigten den Mädchen die verschiedenen technischen und handwerklichen Berufsbilder, die im Josef-Hesoun-Ausbildungszentrum angeboten werden. Bei den verschiedenen Arbeitsstationen konnten die jungen Damen in die Berufe der Holz-, Metall-, Elektro- und Kunststoffbranche hineinschnuppern und ihre ersten selbst gefertigten Werkstücke mit nach Hause nehmen.

BFI NÖ Geschäftsführer Mag. Michael Jonach sowie Leiter des Josef-Hesoun-Ausbildungszentrums Ing. Peter Bernert begrüßten die Schülerinnen sowie die Lehrkräfte der NMS Ebenfurth und der Polytechnischen Schule Wr. Neustadt. Geschäftsstellenleiter des AMS Wr. Neustadt Dr. Georg Grund-Groiss ermutigte die jungen Damen auch technische bzw. handwerkliche Berufe für ihre Zukunft in Betracht zu ziehen. Geschäftsführer des BFI NÖ Mag. Michael Jonach betonte die Wichtigkeit des Erlernens eines zukunftsträchtigen Berufes: „Dieser Tag soll den Mädchen einen Einblick geben, welche Möglichkeiten es am technischen Sektor gibt und ihre Begeisterung, einen handwerklichen Beruf zu erlernen, wecken.“„Seit der Eröffnung des Josef-Hesoun-Ausbildungszentrums im Jahr 1991 absolvierten bis Ende 2015 insgesamt mehr alseine Ausbildung in den angebotenen Ausbildungssparten. Mehr alsabsolvierten eine FacharbeiterInnenintensivausbildung und bestanden die Lehrabschlussprüfung, davon rund 476 mit ausgezeichnetem oder gutem Erfolg,“ veranschaulichen die Geschäftsführer des BFI NÖ Peter Beierl und Mag. Michael Jonach den Erfolg des Ausbildungszentrums in Zahlen.