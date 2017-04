" IGing " In diesem Seminar lernen Sie den Umgang und die Handhabung mit dem chinesischen Orakel I Ging.

Erlenstatt 25 , 2851 Krumbach AT

Anita Brem

I Ging bzw. Yì Jīng (chinesisch 易經 / 易经, „Buch der Wandlungen“ oder „Klassiker der Wandlungen“) ist eine Sammlung von Strichzeichnungen und zugeordneten Sprüchen. Es ist der älteste der klassischen chinesischen Texte. Seine legendäre Entstehungsgeschichte wird traditionell bis in das 3. Jahrtausend v. Chr. zurückgeführt.

Nach einer theoretischen Einschulung über die Geschichte und Anwendung von I Ging, werden Fragen an das Orakel gestellt und eines der 64 Hexagramme des I Ging enthält eine Antwort.

I Ging kann Ihnen bei Entscheidungen mehr Klarheit geben, in welche Richtung Sie sich weiter entwickeln sollen.

​Preis: 161€

Termin: 27. Mai 2017

Ort: Erlenstatt 25, 2851 Krumbach

Zeit: 10:00 - 14:00 Uhr



Anmeldung: Anita Brem

Mobile: +43 650 59 27 677

Mail: a.brem@shuna.at

Website: www.shuna.at