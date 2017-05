Schmankerln aus der Buckligen Welt sollen im ganzen Land bekannt werden

12.05.2017, 13:01 Uhr

Einige Produkte der Landwirte wie Käse, Fleisch, Säfte und Honig werden bereits heute über den Lebensmitteleinzelhandel und diverse Verkaufsshops vertrieben. Das trägt – neben Events wie dem „Schnidahahn“ – dazu bei, dass der Markenname in der Region bekannt ist und auch durchwegs als Garant für hohe Qualität anerkannt ist.DI Friedrich Trimmel, Obmann der LEADER-Region Bucklige Welt – Wechselland: „Mit dem bereits gut eingeführten Markennamen haben wir eine solide Basis, um die Marketingmaßnahmen weiter auszubauen. Im neuen LEADER-Projekt geht es daher unter anderem auch um einen professionellen, überregionalen Marktauftritt und eine entsprechende Bewerbung in den verschiedenen Kanälen. Damit schaffen wir für unsere regionalen Betriebe einen eindeutigen Mehrwert und eröffnen interessante Zukunftsperspektiven.“Die LEADER Region Bucklige Welt – Wechselland hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategien das Projekt zur Förderung ausgewählt. Das Land Niederösterreich hat die Unterstützung aus Mitteln des EU – Programms LE / LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landesrätin Dr.in Petra Bohuslav beschlossen.„Damit ist dieses Projekt ein weiterer Meilenstein in der regionalen Entwicklung der LEADER Region Bucklige Welt – Wechselland“, erläutert ecoplus Geschäftsführer Mag. Helmut Miernicki. „Die Region hat bei ecoplus bereits fünf eigene LEADER Projekte abgewickelt und ist an fünf weiteren Projekten beteiligt, insgesamt hat die Region in der aktuellen LEADER-Periode 28 Projekte eingereicht und es ist eindrucksvoll, welche positiven und nachhaltigen Entwicklungen damit angestoßen werden konnten.“