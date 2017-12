Wanfeng Aviation Industry übernimmt Diamond Aircraft Gruppe

25.12.2017, 10:21 Uhr

Wiener Neustadt. Bericht des österreichischen Luftfahrtmagazines "Austrian Wings":

Diamond Aircraft Industries GmbH (Austria) und Wanfeng Aviation Industry Co., Ltd. geben die Übernahme der Diamond Aircraft Gruppe durch Wanfeng Aviation Industry Co., Ltd. bekannt. Diese Übernahme gewährleistet die langfristige Zukunft der Marke Diamond. Ziel ist, die Verkaufszahlen weltweit zu erhöhen, die Vertriebs- und Supportnetzwerke auszubauen und weitere Kolbenmotorflugzeuge zu entwickeln.Christian Dries, ehemaliger CEO von Diamond Aircraft: “Diamond ist mein Lebenswerk. Im Interesse einer erfolgreichen langfristigen Zukunft waren wir auf der Suche nach dem richtigen Partner, der diese gute Arbeit nachhaltig weiterführen wird. Wanfeng und ganz besonders Herr Bin Chen teilen meine Vision über die Zukunft der Allgemeinen Luftfahrt und investieren aus den richtigen Gründen mit einer langfristigen Strategie und den Ressourcen diese Vision umzusetzen. Ich freue mich auf die weitere Entwicklung von Diamond Aircraft. Basierend auf der erfolgreichen einjährigen Partnerschaft mit Diamond Kanada, bin ich sicher, dass ich Diamond in sehr gute Hände übergebe.“„Durch ihre Führungsposition sind wir auf Diamond aufmerksam geworden,“ sagt Herr Bin Chen, Chairman der Wanfeng Aviation Industry und President der Wanfeng Auto Holding Group. „Unter der 25-jährigen Führung von Gründer Christian Dries, hat das Diamond Team eine breite Palette an herausragenden Flugzeugen entwickelt, die sich weltweit Respekt für ihre Performance, Effizienz, Sicherheit und Innovation erworben haben. Basierend auf dieser ausgezeichneten Grundlage, wollen wir Diamond weltweit langfristig in Führungsposition in der Allgemeinen Luftfahrt bringen.Die Wanfeng Auto Holdings Group ist ein globales Unternehmen mit mehr als 60 Niederlassungen mit Industriezentren auf der ganzen Welt. Wanfeng Auto Holdings Group beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiter in sechs in Industriesektoren. Wanfeng Auto Holdings Group belegt im Top 500 Ranking der chinesischen Privatunternehmen den Platz 123 und im Top 30 Ranking der chinesischen Autoindustrie den 18. Platz. Die weltweite Geschäftstätigkeit und der Erfolg ist direkt mit Wanfengs Mission die Interessen der Kunden, Mitarbeiter und Shareholder zu maximieren, verbunden.Herr Bin Chen ist der CEO der Wanfeng Auto Holdings Group und Chairman von Meridian Lightweight Technologies, Inc., sowie von zahlreichen anderen Unternehmen weltweit. Herr Chen hat einen Master of Science in Management (MSc) von der Universität Hull (Vereinigtes Königreich) und gehört zu den jungen erfolgreichen Entrepreneuren Chinas. Herr Chen wurde mit dem angesehenen“Chinese Management Masters“ ausgezeichnet, während er als Vizepräsident der China Transportation Association und als First President der General Aviation Industry Association der Zhejiang Provinz tätig war.Dieser Kauf ist der jüngste Schritt von Herrn Bin Chen und der Wanfeng Aviation Industry. Als einer der neuen Visionäre in der chinesischen Luftfahrt, hat sich Herr Chen dazu verpflichtet, eine umfassende Industriekette in der Luftfahrt aufzubauen, die fünf Geschäftssegmente umfasst – Flugzeugproduktion, Flughafenmanagement, Flugschulentraining, Unternehmungen in der Allgemeinen Luftfahrt und Flugdienstzentren. In den letzten fünf Jahren hat Wanfeng weltweit in zahlreiche Luftfahrtprojekte investiert, wie in der Tschechischen Republik, Kanada, dem Vereinigten Königreich und China.Fast genau ein Jahr nach der Investition in Diamond Kanada, schließt Wanfeng Aviation Industry das Entwicklungs- und Technologietalent von Diamond Österreich und der Austro Engine GmbH an. Hier werden weiterhin neue Technologien und Flugzeugmodelle entwickelt, wie der DART Turboprop Kunstflugtrainer und die DA50 Modelle, für den globalen Markt der Allgemeinen Luftfahrt. Wanfeng Aviation Industrys Ziel ist es, weiter in das internationale Diamond Forschungs- und Entwicklungszentrum in Wiener Neustadt zu investieren und zusätzliche Arbeitsplätze und Chancen für die lokale Wirtschaft und Gemeinschaft zu schaffen. Diamond Österreich wird auch weiterhin eine globale Engineering Serviceplattform bleiben, die weltweit Flugzeugproduktionszentren unterstützt, durch die Lizenzierung fortschrittlicher Technologien, die die Weiterentwicklung des gesamten Marktes der Allgemeinen Luftfahrt vorantreiben werden.Wanfeng Aviation Industry und Herr Bin Chen sind hervorragend positioniert, um an der Spitze des Marktes der Allgemeinen Luftfahrt zu bleiben indem sie einen der weltweit führenden Hersteller von Kolbenmotorflugzeugen erworben haben. Sie werden ihre globale Präsenz weiter ausbauen und ihre Vision für die chinesische und die globale Luftfahrtindustrie für viele zukünftige Jahrzehnte umsetzen.Herr Bin Chen wird Chairman der Diamond Aircraft Industries GmbH. Herr Frank Zhang wird neuer Chief Executive Officer (CEO). Herr Christian Dries wird in beratender Funktion die neuen Eigentümer im Sinne einer langfristigen Entwicklung der Diamond Aircraft Gruppe unterstützen.Am 21. Dezember 2017 haben die Mitarbeiter von Diamond Österreich den Abschluss der Übernahme als Teil des jährlichen Weihnachtsfestes gefeiert. Die Mitarbeiter sehen Diamond Österreich ebenfalls in guten Händen. Im Interesse einer erfolgreichen langfristigen Zukunft, hat Diamond den richtigen Partner gesucht, der hre gute Arbeit fortsetzen wird. Wanfeng hat mit Sicherheit die langfristige Strategie und die Ressourcen, um diese Vision umzusetzen.Die Directors von Diamond Österreich haben im Namen aller Mitarbeiter ein Geschenk mit folgenden Worten übergeben: „Lieber Herr Bin Chen, willkommen an Board unserer DIAMOND Aircraft. Wir freuen uns darauf, dass Sie unser Kapitän sind und unsere Flugzeuge(Firma) sicher durch gute wie herausfordernde Zeiten navigieren werden. Fliegen Sie uns über die Wolken in den klaren Himmel und bewahren Sie uns vor schweren Gewitterstürmen. Als Ihre DIAMOND Flugzeugbesatzung werden wir Sie mit den best entwickelten, hergestellten, gewarteten und zertifizierten Flugzeugen, die Sie sich nur vorstellen können, unterstützen! Be Unique – Be DIAMOND”.