Wirtschafts- und Digitalministerin Margarete Schramböck zu Gast bei Schiebel

11.09.2018, 15:51 Uhr

Hoher Besuch beim Drohnen- und Luftfahrzeughersteller.

Wirtschafts- und Digitalministerin Schramböck hat gestern den Drohnen- und Luftfahrzeughersteller Schiebel in Wiener Neustadt besucht und sich einen Einblick in die Produktion verschafft.„Schiebel ist ein hidden champion, der aufgrund seines Knowhows in der ganzen Welt erfolgreich ist. Innovation und Qualität made in Austria sind hier nicht nur ein Erfolgsrezept, sondern leisten auch einen Beitrag zur Sicherheit in vielen Regionen. Gerade hier in Wiener Neustadt hat sich in den vergangenen Jahren ein wahrer High-Tech-Cluster gebildet, weil die Politik die Ansiedelung von Firmen aktiv unterstützt. Diesen Weg müssen wir auch auf Bundesebene gehen, um Arbeitsplätze zu schaffen“, so Schramböck.