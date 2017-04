Workshop Einnahmen-Ausgaben-Rechnung - Tipps und Tricks für Jungunternehmer und Start-Ups in Wiener Neustadt

Steuertipps für Anfänger

Die steuerrechtlichen Vorschriften werden zunehmend umfangreicher und komplexer. Daher ist es für Unternehmerinnen und Unternehmer wichtig zu wissen, wie eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung korrekt erstellt wird und welche Maßnahmen man setzen kann, um die Einkommensteuer so gering wie möglich zu halten.Dieser Workshop findet in einer kleinen Gruppe statt. Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung wird anhand der Beilage zur Einkommensteuererklärung E1a besprochen. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind eingeladen ihre individuellen Fragen mitzubringen, sodass alle von den Erfahrungen bzw. Antworten profitieren.Bei Interesse an diesem Workshop, freue ich mich über Ihre Kontaktaufnahme unter office@stbaigner.at.