! Hausräumung ! 60er/70er Möbel, Kunstobjekte, Sammlerstücke, Bücher, Hausrat, Tischlerbedarf inkl. Bretter etc. aus der ehemaligen Tischlerei Aringer zu günstigem Preis zu erwerben!

Der Reinerlös kommt dem Lichtblickhof in Steinbach zugute (zeitgleich findet ein Flohmarkt im direkt angrenzenden Haus Nr. 56 Hacher/Oswald statt)

Bitte beachten Sie die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen. Es wird generell empfohlen eine Maske zu tragen.