Sparvereine duellierten sich beim Vergleichsschnapsen!

Der Sieg ging klar an die „AMEISE“

Altlengbach/ am vergangenen Freitag kam es zum 1. Vergleichsschnapsen der Altlengbacher Sparvereine „Einigkeit“ – Cafe Schöny`s und „Ameise“ Hotel Steinberger im Gathaus Hotel Steinberger . Je 10 Spieler und Spielerinnen spielten gegeneinander. Nach gut 2 Stunden standen die „Ameisen“ als überlegene Sieger bereits vor der letzten Runde fest. Auch der beste Spieler kam mit Hubert Fisselberger sen. aus der Ameisenfamilie.

Dass es zu diesem gesellschaftlichen Ereignis überhaupt kommen konnte ist den Verantwortlichen der Sparkasse Neulengbach zu verdanken. Sie haben durch die Aufnahme der Sparvereine für deren Überleben gesorgt. Der Sparverein „Ameise“ ist aktuell der älteste aktive Verein in Altlengbach und seit 1951 in gleicher Form tätig.

Die Obmänner Rudi Buchberger und Hans Schöny sowie Kassier Sepp Kerschbaum haben die Idee geboren, einen Wanderpokal auszuspielen umso dem gesellschaftlichen Auftrag nachzukommen und die Stammtischkultur zu fördern.

Die „Ameisen“ spielten mit Johann Steinberger, Sepp Kerschbaum, Hubert Fisselberger sen., Peter Schlager, Johann Kraus, Josef Kraus, Herbert Hochreiter, Alois Geppl, Walter Hutter, und Willi Löffler.

Für die „Einigkeit“ waren Hans Schöny, Annemarie Fisselberger, Hubert Fisselberger jun. Andreas Fisselberger, Heidi Bosch, Josef Höllerer, Gustav Salzer, Christian Hahn, Dominik und Manfred Kraus am Spieltisch.

In dieser tollen Runde und nach dem Essen – worauf die „Einigkeit“ eingeladen hat - konnte Spielleiterin Eva Bosch-Sengfried das Endergebnis mit 57 zu 43 bekanntgaben. Als bester Spieler des Nachmittags setzte sich Hubert Fisselberger sen. gegen Alois Geppl und Dominik Kraus im Stechen durch und durfte sich über einen Erinnerungspokal freuen. Den von der Sparkasse Neulengbach gespendeten Wanderpokal durfte für die „Ameisen“ Johann Kraus in Empfang nehmen.