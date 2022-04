Radfahren ist im Wienerwald für mich persönlich eines der schönsten Hobbys. Die Region lädt förmlich dazu ein, mit dem Drahtesel ein paar Runden zu drehen - vor allem jetzt im Frühling. Nicht nur dem Körper und unserer Gesundheit tut es gut, draußen mit dem Rad zu fahren, es macht auch durchaus Spaß: Vor allem, wenn die Kulisse so genial ist, wie hier "bei uns". Während meiner Recherchearbeit zum Start der Radsaison, habe ich selbst auch einiges dazugelernt. So habe ich zum Beispiel selbst nie im Frühling mein Bike durchgecheckt. Erst im Gespräch mit dem ÖAMTC habe ich gemerkt, dass auch das Radfahren nicht ungefährlich ist - vor allem, wenn irgendetwas nicht richtig funktioniert. Künftig werde also auch ich mein Fahrrad überprüfen, bevor ich die nächste Ausfahrt wage. Meine persönliche Lieblingsstrecke im Wienerwald ist übrigens der Laabentalradweg. Eine Fahrt dauert hier knapp über eine Stunde und bietet eine (für mich) spannende Aussicht.

