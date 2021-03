Badesachen einpacken und auf nach Kasten. Warum sollte man nur im Sommer im Bach baden gehen?



KASTEN. Es schneeregnet, wir haben rund zweieinhalb Grad Außentemperatur. Das ist genau das richtige Wetter, um im Stössingbach baden zu gehen. Finden Sie nicht? Für eine Eisbaden-Gruppe schon. Die Bezirksblätter durften dabei sein und sich das Ganze - wohlgemerkt von außen - ansehen. Aber zuerst werden der Badeanzug und die Badehose angezogen. Dann geht es für zwei Minuten in den Stössingbach. Der hat an diesem Tag rund vier Grad. Die Gruppe hat irre viel Spaß: Man hört ein einziges Gelächter. Bezirksblätter-Redakteurin Tanja Handlfinger sieht sich das Ganze vom Ufer aus an und fragt in die Runde: "Wie fühlt sich das jetzt an?". Alle Anwesenden sind sich lachend einig: "Das kalte Wasser ist nur am Anfang kalt. Mittlerweile ist es warm. Es brennt so, dass es schon warm ist." Nach zwei Minuten kommen alle wieder aus dem Wasser heraus. Elli Schwarz erklärt und zeigt uns: "Wie man sieht ist jetzt alles gut durchblutet. Der Körper zieht durch die Kälte zuerst die Gefäße alle zusammen und jetzt, wo wir rauskommen und es warm ist, wird alles wieder ganz rosig. Und es ist ein irre gutes Gefühl. Jetzt strömen da die Endorphine ohne Ende."

Jetzt heißt's aufwärmen

Kurz darauf liegen alle am Bauch in der Wiese: Was passiert denn jetzt? "Das Wichtigste nach dem Kaltbaden ist, dass man sich sofort wieder aufwärmt. Und das geht am schnellsten, wenn man Planks macht", erklärt Christina Saller. Und schon machen alle diese Übung. Das dient dazu, dass der Körper nicht unterkühlt. "Eisbaden ist gesund, das kann man mittlerweile überall nachlesen. Ich habe einen Kurs bei einem 'Wim Hof-Trainer' besucht", so Saller und weiter,



"Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Aber alleine sollte man nicht Eisbaden gehen."

Vor knapp einem Jahr hat sie mit dem Eisbaden begonnnen. Sie schätzt, dass mittlerweile rund 170 Leute in der Umgebung Eisbaden gehen. Sie bewundert vor allem, was sich in dieser Runde gesellschaftlich tut: "Jeder geht respektvoll miteinander um." Wie sich das auf die Gesundheit auswirkt, erklärt Saller so: "Es ist für die Blutgefäße, für die Muskeln, für das Herz gesund und die Entzündungswerte werden gesenkt. Auch für das Mentale ist es super. Es ist der Wahnsinn, dass man in zwei Minuten so viel für sich machen kann und das gratis." Bernadette Feichtinger aus Laaben und Helene Ganster machen seit November mit. "Bei uns war es die Neugier", erzählen sie. Feichtinger war anfgangs nicht wirklich überzeugt: "Aber Christina hat das wirklich gut gemacht. Sie hat mich an der Hand genommen und mir beim Einstieg ins Wasser erklärt, was jetzt alles passiert", lacht sie. Heute empfindet sie es als "zwei Minuten nur für mich" und das tut auch der Psyche gut.

Zur Sache

Eisbaden sollte man auf keinen Fall alleine gehen. Menschen mit Herz- oder Blutdruckproblemen sollten auf Eisbaden verzichten oder mit einem Arzt Rücksprache halten. Ins kalte Wasser geht man langsam, niemals springen