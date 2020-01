Silvesterstand beim Satzinger

Altlengbach// Ein voller Erfolg war das Silvester Vorglühen am Silvesterstand des SV Altlengbach- Laabental mit Sekt, Punsch und Chili sowie anderen Köstlichkeiten am Parkplatz vor Gasthaus Koberger (Satzinger )

Ein Stand mit Glücksbringer für das Neue Jahr 2020 war ebenso vertreten.

Daher wollten die Bezirksblätter von den Besuchern wissen“ welche Vorsätze sie sich vorgenommen haben

Am Nachmittag besuchte Bgm Michael Göschelbauer, und Vizebgm Daniel Kosak den SV Altlengbach

Laabental um mitzufeiern und einige Köstlichkeiten zu verkosten.

Wer Lust hatte konnte nachher im Gasthaus Koberger nach einen alten Silvesterbrauch zum

Sauschädel Essen gehen.