Premerie von Heinz Novak

Der Altlengbacher Heinz Novak ist ein Star in der ATV Serie „ Das Geschäft mit der Liebe“ nun will er ein neues Kapitel in seiner Lebenserfahrung beginnen und als DJ mit ATV durchstarten.

Bei seiner Premiere als DJ, war auch wieder ein Filmteam von ATV dabei und hielt dies per Kamera fest.

Novak, suchte sich bei seiner Premiere die „Kostbar“ als Location aus, weil hier gerade im Freien genug Platz ist, aufgrund des Sicherheitsabstands wegen COVID-19. Zur Vergrößerung des Platzangebotes wurde am Parkplatz ein Zelt aufgestellt.

Die Kostbar samt Zelt waren gesteckt voll , auch wegen der Stars von ATV.

Es waren die ATV Stars Karl Berger, Harald Mosgöller, Guido Maderthaner, Andreas Navara und Agenturchef Thomas Maurer mit seiner hübschen Assistentin Iryna bei der Premiere dabei.

Um 21:00 Uhr gab es für die Gäste und Stars ein großes Feuerwerk,