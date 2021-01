Die Gemeindemandatare spendeten ihre Aufwandsentschädigung als Dank für die gute und professionelle Zusammenarbeit an das Rote Kreuz Neulengbach.



NEULENGBACH. Anlässlich des ersten Tages der 2. Flächentestung in Neulengbach übergaben die Vertreter der Stadtregierungsparteien eine Spende von EUR 1.000,00 an das Rote Kreuz Neulengbach. Wie schon im Dezember haben die Mandatare der Grünen und der VP Neulengbach bei den Flächentestungen zahlreich mitgearbeitet. Die im Dezember von den Gemeindemandataren der beiden Parteien erhaltenen Aufwandsentschädigungen für diese Tätigkeiten wurden von beiden Parteien noch aufgerundet und als Spende an das Rote Kreuz Neulengbach übergeben. Knapp 100 Stunden waren die Mandatare für diese Testungen an den beiden Tagen im Dezember tätig.

Bürgermeister Franz Wohlmuth: „Wir bedanken uns bei allen Personen die Ihre Zeit für diese Testungen, sowohl im Dezember, als auch heute, zur Verfügung gestellt haben. Ohne die große Unterstützung und die helfenden Hände, wäre es nicht möglich gewesen diese Testungen im Gemeindegebiet abzuhalten. Besonders dankbar sind wir für die gute Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz Neulengbach.“

„Die gesamte Organisation und das Zusammenwirken aller Beteiligter war und ist exzellent“, schließt sich Vizebürgermeister Paul Mühlbauer dem Dank an,



„hier zeigt sich, was man Gemeinsam für Neulengbach bewirken kann.“

Alle hoffen, dass die Testungen auch an diesem Wochenende mit einer geringen Anzahl von positiv Getesteten ablaufen werden.

Das Rote Kreuz dankt – auch für die gute Zusammenarbeit

Das Rote Kreuz zeigt sich über die Spende sehr erfreut. “Wir bedanken uns herzlich bei der Stadtregierung für die großzügige Spende und die ausgezeichnete Zusammenarbeit aller handelnden Personen”, sagt Bezirksstellenkommandantin Katrin Wiesinger.



“Die Corona-Pandemie ist auch für das Rote Kreuz eine noch nie dagewesene Herausforderung, sowohl personell als auch finanziell. Daher freuen wir uns sehr, dass die Testaktion durch das Zusammenspiel unserer freiwilligen TesterInnen, der Freiwilligen Feuerwehr und der Stadtgemeinde bereits zum zweiten Mal reibungslos ablaufen konnte. Das zeigt, dass sich die Neulengbacher Bevölkerung auch in Krisenzeiten voll auf uns verlassen kann!”