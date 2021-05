Blut rettet Leben – das gilt auch in besonderen Situationen. Nach wie vor sind viele Menschen auf Blutspenden angewiesen. Vergangenen Sonntag haben 140 Personen bei der Blutspendeaktion des Roten Kreuz die Ärmel hochgekrempelt und wurden so zu potenziellen Lebensrettern.



NEULENGBACH. Für viele Behandlungen und Operationen ist Blut das wichtigste Medikament. Alleine in Niederösterreich werden jährlich 50.000 Blutkonserven für Patient_innen mit chronischen Erkrankungen, in der Akutversorgung, bei dringenden Operationen und auch bei Geburten benötigt. Daher war die Freude über jede und jeden einzelnen der 140 freiwilligen Spender am Sonntag besonders groß.



„Wir bedanken uns bei den vielen potentiellen Lebensrettern und freuen uns, dass die Bereitschaft zur Blutspende nach wie vor so hoch ist!“

, sagt Bezirksstellenkommandantin Katrin Wiesinger vom Roten Kreuz Neulengbach.

Katrin Wiesinger zeigt sich zufrieden:



„Durch das strenge Sicherheits- und Hygienekonzept funktioniert die Durchführung der Blutspendeaktionen bereits seit Beginn der Pandemie vor über einem Jahr einwandfrei!“

Die ohnehin kurze Vorbereitung beim Blutspenden wird schnellstmöglich abgewickelt – die Blutspende selbst dauert generell nur wenige Minuten. Neben Möglichkeiten zur Händedesinfektion, dem Fiebermessen beim Eingang wird auch darauf geachtet, Abstand zwischen Personen einzuhalten. Nach wie vor bittet das Rote Kreuz Spender_innen bis zu zwei Wochen nach ihrer Spende daran zu denken, Veränderungen ihres Gesundheitszustandes dem Blutspendedienst zu melden.

Die nächste Blutspendeaktion findet am 15. August von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr im BORG Neulengbach statt.