Um das Angebot für Kinder und Jugendliche in Neulengbach zu erhöhen wurde am Skaterplatz, der auch von anderen Kindern und Jugendlichen genutzt werden können soll, ein Tischtennischtisch von der Gemeinde zu allgemeinen Nutzung aufgestellt.

NEULENGBACH. „Der Tischtennistisch ist eine Bereicherung für den Platz und ich hoffe, dass er oft bespielt werden wird. Das Angebot für Jugendliche in Neulengbach zu erhöhen ist mir ein großes Anliegen und hierzu ist der Tischtennistisch ein guter Schritt.“, freut sich Vizebürgermeister Paul Mühlbauer. "Der Tischtennistisch ist massiv gebaut und sollte über Jahre spannende Spiele ermöglichen." Die Idee zum Tisch kam von Seiten des Skatevereines mit der Begründung, dass auch viele Jugendliche gibt, die nicht Skaten, sich aber dennoch in diesem Areal aufhalten und sich sportlich betätigen wollen. Durch die Erweiterung des Angebots sollen auch andere Jugendliche gefallen an diesem Ort für die Jugend finden.

Schläger und Bälle am Besten selbst mitbringen

Um den Tisch nutzen zu können sind Schläger und Bälle grundsätzlich selbst mitzubringen. Für Personen, die selbst keine Schläger haben oder spontan auf ein Spiel vorbeischauen wollen, gibt es auch die Möglichkeit vor Ort zu fragen, ob jemand vom Skateverein da ist und Zugang zu den Schlägern des Vereines hat. Auch Jugendgemeinderat Wolfgang Süss freut sich über die in der letzten Gemeinderat beschlossene Erweiterung des Freizeitangebots für Jugendliche.