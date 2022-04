REGION WIENERWALD. Die Pfadfinder sind auch im Wienerwald aktiv. So gibt es etwa in Eichgraben und Maria Anzbach Gruppen.

"Jeden Tag eine gute Tat", so lautet das Motto der Pfadfinder. Ein Verein, bei dem Kinder, Jugendliche, aber auch junge Erwachsene Spaß haben können und gleichzeitig wichtige Dinge über die Natur lernen.

Die passende Gruppe finden



Bei den Pfadfindern wird man, je nach Alter, in verschiedene Gruppen eingeteilt. Für die ganz Kleinen gibt es etwa die Wölflinge (von sechs bis zehn Jahren). Danach kommen die Wolfspfadfinder für die 10- bis 13-Jährigen, anschließend die "normalen" Pfadfinder für alle unter 16. Dann gibt es noch die Rover, von 16 bis etwa 25 Jahren und die Gildepfadfinder für alle ab 24. "Hier findet sich für jedes Alter die passende Gruppe", weiß Alex Wunsch, Kolonnenleiter der Pfadfinder Eichgraben und Maria Anzbach.

Jagd nach Abzeichen



Jeder kennt sie: die berühmten Pfadfinderabzeichen. Tatsächlich kann man sich für verschiedene besondere Tätigkeiten und Kenntnisse Abzeichen verdienen. "Die meisten Abzeichen sammelt man in Camps. Da hat man viel Zeit verschiedene Dinge zu machen, die mit einem Abzeichen belohnt werden", so Wunsch. Zudem würde man während den wöchentlichen Heimstunden Ausbildungen für bestimmte Abzeichen absolvieren können.

Die typische Heimstunde



Am Anfang einer Heimstunde heißt es "Gut Pfad". So lautet nämlich die Begrüßung der Pfadfinder. "Wir treffen uns immer freitags. Die Treffen finden zwischen 16 und 19:30 Uhr statt." Dauer der Treffen ist immer rund eine Stunde. "Wir haben uns in mehrere Gruppen aufgeteilt, da wir ansonsten zu groß wären."

Holzkunde



Genau wie in dieser Woche bei den Bezirksblättern, ist "Holz" auch bei den Pfadfindern ein wichtiger Punkt. In den Sommerlagern wird viel aus Holz gebaut und gebastelt. Vor allem Baumhäuser und Türme, aber auch Werkzeuge werden aus Holz gebastelt. Oft wird in den Lagern auch der Essenstisch, sowie die Sitzbank selbst zusammengebaut - natürlich aus Holz. "Die berühmten Lager sind natürlich für die meisten ein großes Highlight." Wer den Pfadfindern beitreten will, kann übrigens einfach Schnuppern kommen. "Wir freuen uns natürlich immer über neue Pfadis", verspricht Wunsch abschließend im Gespräch mit den Bezirksblättern.