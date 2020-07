Das letzte Wort dürfte in Eichgraben noch nicht gesprochen sein, was den Bau eines Supermarktes anbelangt.

EICHGRABEN. Keine Freude haben die Grünen Eichgraben, mit dem geplanten Bau eines Supermarktes des Rewe-Konzerns am Ortsende. Bei dem vom Rewe-Konzern bereits privat gepachteten Grund, handelt es sich um ein im Wohngebiet liegendes Bauland. "Laut NÖ Bauordnung ist die Errichtung eines Supermarktes zur Deckung des täglichen Bedarfes im Ausmaß von 750 Quadratmetern erlaubt", so Bürgemeister Georg Ockermüller, der in einem Facebook-Video die Frage eines Bürgers beantwortet, ob Eichgraben noch einen Supermarkt braucht und ob dieser gegebenenfalls verhindert werden kann. Er betont aber weiters: "Ich habe zu keinem Zeitpunkt aktiv versucht noch einen Supermarkt in den Ort zu bringen." Er sieht diesen jedoch nicht in Konkurrenz zu den kleineren gut etablierten regionalen Anbietern in Eichgraben.



"Bei einer Projekteinreichung werden wir natürlich alle Interessen Eichgrabens wahren und alle für Eichgraben spezifischen Bauordnungen zur Anwendung bringen", so Ockermüller.

Gegen Bodenversiegelungen

Die Grünen Eichgraben sehen darin einen Verlust an wertvoller Grünfläche: "Die Marktgemeinde Eichgraben zeichnet sich durch ihre naturnahe Siedlungsstruktur mit kleinräumiger Bebauung aus. Auf dem Grundstück einer früheren Gärtnerei soll nun ein großer Supermarkt mit entsprechender Parkfläche entstehen. Damit droht die totale Versiegelung der Grünfläche, die jetzt einer bunten Vielfalt an Pflanzen und Tieren Heimat bietet." Sie befürchten außerdem den ersten Schritt in Richtung "Gewerbezone am Ortsrand", obwohl dieselbe Supermarktkette bereits einen Standort in der Gemeinde hat.



"Hier wird auf Kosten des Ortsbildes, des Naturraums und der Anrainer am Reißbrett eines Unternehmens mit unserer Gemeinde spekuliert“, erklären die beiden geschäftsführenden Gemeinderäte der Grünen, Ruth Lerz und Michael Pinnow.

"Auch wenn die Raumordnung des Landes und der Gemeinde eine entsprechende Bautätigkeit erlaubt, Eichgraben braucht keinen Wildwuchs an Gewerbebetrieben und einen Verkehrsanstieg, sondern ein modernes Wirtschafts- und Ortsentwicklungskonzept, das auf Regionalität, Belebung des Ortszentrums und auf Klein- und Mittelbetriebe setzt. Dafür werden wir uns einsetzen“, schließt die Grünen-Sprecherin, Nationalratsabgeordnete Elisabeth Götze ab.