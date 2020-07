NEULENGBACH. Die aktive Wirtschaft plant bereits ihre Schnäppchentage, die von 31. Juli bis 1. August wieder im Zentrum Neulengbachs stattfinden. "Seit Jahren sind diese mit einem Krokodil gekennzeichnet. In allen Geschäften im Zentrum, wo ein Plakat oder Flyer mit dem 'Neukodil', wie dieses in Neulengbach einheimische Krokodil genannt wird, gesichtet wird, heißt es 'zuschnappen' und in den Genuss der Angebote kommen", so Michaela Schmitz von der Aktiven Wirtschaft. "Wir freuen uns schon auf diese Tage, sie sind immer ein Highlight", berichtet Martha Gruber.