Ferienangebote: Nicht mehr lange, dann heißt es: "Nie mehr Schule". Zumindest für ein paar Wochen.

REGION. Die Schüler befinden sich bereits im Endspurt. Schon kann man sich Gedanken machen, was man den Kindern in neun Wochen Ferien alles bieten kann.

Sportcamp

Sofort springt uns die Sportwoche in Laaben und Langenrohr bei Tulln ins Auge. "Ich arbeite seit fünf Jahren im Kinder- und Jugendbereich. Meiner Meinung nach werden zu viele Kinder in eine Sportart hineingedrängt", weiß Initiator Gerhard Köhler aus Neulengbach. Das ist ein Mitgrund wieso er vor einem Jahr mit der Sportwoche begonnen hat. Hier haben teilnehmende Kinder die Möglichkeit jeden Tag eine andere Sportart kennen zu lernen. "Wir werden auch Orientierungsläufe machen. Hierbei lernt man auch was fürs Leben, wie Karten lesen, Angstbewältigung und vieles mehr", erklärt er. Er möchte den Kindern ein Wissen für's Leben mitgeben. Auch Klettern hat für ihn einen hohen Stellenwert. Mehr Infos gibt's unter losgehtes.at. Außerdem findet in der Mittelschule Laabental die Sprachwoche "Englisch lernen mit Native Speakers" statt.

Das "Team Köhler" veranstaltet Sportwochen in Laaben und Langenrohr. Auch die Gemeinden bieten einiges an.

Ferienspiele

Der Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein Eichgraben veranstaltet bereits zum 21. Mal das Ferienspiel für Eichgrabens Kinder und Jugend im Juli und August. Das Programm organisiert Brigitte Ammer-Weis mit Unterstützung der Marktgemeinde, es ist heuer wieder sehr vielfältig gestaltet. Feuerwehr, Rettung, Fußball, eine Rätselrally durch Eichgraben, eine Führung durch die Sonderausstellung im Wienerwaldmuseum, Bike Checker und vieles mehr erwartet hier junge Menschen. Auch in der Gemeinde Asperhofen ist ein Ferienspiel für die Kinder und Jugendlichen in Planung. "Leider können wir noch keine Detailinformationen bekannt geben, da das genaue Programm noch in Ausarbeitung ist. Anmeldungen werden, sobald die Termine feststehen, am Gemeindeamt entgegengenommen", informiert Bettina Steinböck. In Neulengbach wird es spannend: Fotografie für Kinder, Bachwanderung, Tanzworkshop und vieles mehr bieten die Ferienspiele. „Gerade in dieser herausfordernden Zeit ist es wichtig, den Kindern ein unbeschwertes Zusammensein mit anderen zu ermöglichen. Deswegen freue ich mich über das Engagement der Ferienspielanbieter,“ so Bürgermeister Franz Wohlmuth.

Jugendliche aufgepasst

Auf die Jugend wird nicht vergessen. Hier sind bereits die "Action Days" von "Nordrand - mobile Jugendarbeit" in Planung. "Wir können noch keine Details nennen, da wir mitten in der Organisation sind. Aber es wird wieder tolle Projekte für unsere Jugend in der Region geben", freut sich Julia Zauchinger. Fix ist, dass es Bogenschießen und Discgolf geben wird. Baumklettern findet bereits am 4. Juni, ab 15:00 Uhr in Kooperation mit den Naturfreunden Eichgraben statt. Weitere Infos gibt's unter nordrand.at.

Neulengbacher Ferienspiel

Neulengbach hat Vieles zu bieten

Das Neulengbacher Ferienspiel findet heuer bereits zum 23. Mal statt. Dieses Jahr kann man sich online auf der Website der Stadtgemeinde Neulengbach, www.neulengbach.gv.at anmelden. Eine Anmeldung kann für die einzelnen Veranstaltungen bis zum Tag vor der Veranstaltung vorgenommen werden. Von 19.07.2021 bis 15.08.2021 werden tageweise die unterschiedlichsten Veranstaltungen für Kinder angeboten.

Unter anderem werden folgende Veranstaltungen angeboten

Bachwanderung

Kinderbasteln

Kreativitätsworkshop

Bienen erleben im Imkerei-Garten

Ausprobieren von Ballspielen und Tennis

Fotografieren – Kinderleicht

Besuch eines Bauernhofes

Besuch bei der Polizeidienststelle

Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr

Tanzworkshop

Neulengbacher Kultursommer

Im Rahmen des Neulengbacher Kultursommers wird am 22.08.2021 das Kindertheater – Schnöder und Schröder ermitteln – aufgeführt. Am 27.08. und 28.08. werden jeweils um 16:00 Uhr Kinderfilme im Rahmen des Open Air Kinos gezeigt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Stadtgemeinde Neulengbach, www.neulengbach.gv.at.

Ferienbetreuung in den Kindergärten

Für alle Kinder, die einen der sechs Kindergärten der Stadtgemeinde Neulengbach besuchen, wird eine durchgehende Betreuung in den Sommerferien angeboten. Die Betreuungsmöglichkeit besteht Montag bis Freitag von 07:00 bis 17:00 Uhr. Das Mittagessen wird frisch vom Gasthaus Schmölz aus St. Christophen geliefert. Auch in der Kleinkinderbetreuung in Neulengbach wird eine Ferienbetreuung angeboten.

Ferienbetreuung in der Volksschule

In der Volkschule Neulengbach gibt es für alle Kinder, die diese besuchen, eine durchgehende Ferienbetreuung im Sommer. Die Betreuung wird jeweils Montag bis Freitag zwischen 07:30 und 17:00 Uhr angeboten. Es werden diverse Ausflüge mit den Kindern unternommen und auch Wissenschafts- und Forschungsworkshops angeboten. Auch in die Volksschule wird das Mittagessen frisch vom Gasthaus Schmölz geliefert.

Sonderpädagogische Ferienbetreuung

Die WIR Wienerwald Initiativ Region bietet, unter anderem mit Unterstützung der Stadtgemeinde Neulengbach, eine Sommerbetreuung für die Schüler und SchülerInnen des SPZ St. Christophen an. Es wird eine 5-wöchige Betreuung am Therapiebauernhof Sonnenkogl angeboten.

„Dank der durchgehenden Ferienbetreuung über den Sommer stellt die Stadtgemeinde Neulengbach ein tolles Angebot für alle vielbeschäftigten Eltern. Wir hoffen, dass das Angebot gut angenommen wird“

, so Vizebürgermeister Paul Mühlbauer.