Gaserbauer Regional Produkte

Gasenbauer Regional Produkte

Johannes Scharl ist einfallreich. Er hat einen Verkaufsraum aus Holz selber gebaut.

Da gibt es seit heute 31. Juli 2020 Spezialitäten aus dem landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern und aus

der Region- rund um die Uhr in Innermannzing zu kaufen.

Der Regional, und natürlich Laden kommt ganz ohne Personal aus, die Bezahlung erfolgt mit Bargeld, wo

man ersucht das Geld abgezählt mit zubringen, und in die Handkasse zu werfen.

Entsprechend den Vorschriften zu Covid 19 müssen sich die Kunden vor den Betreten des Ladens die Hände

desinfizieren, Desinfektionsmittel stehen bereit.

Auch die Frau Bgm Irmgard Schibich und Vizebgm Johann Leitner waren bei der Eröffnung dabei und Gratulieren

der Familie Scharl .

„ Es werden Rohmilch in der Glasflasche, Freilandeier Käse Spezialisten, Butter, Honig Säfte die am Hof erzeugt

werden und Käutersalz sowie Seifen verkauft. Und auf Bestellung selbst gemachtes Brot, Wann will das

Angebot von Produkten noch erweitert“