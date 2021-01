Mit dem neu errichteten Gehsteig in Großweinberg wurde die Sicherheit für Füßgänger und vor allem für die Volksschulkinder erhöht.

NEULENGBACH. In Gesprächen mit Anrainern und Betroffenen wurde das Anliegen an die Gemeinde herangetragen, den Fußweg in der Weinbergstraße zu verbessern. Dieser Weg wird täglich von vielen Volksschulkindern und auch Familien genützt, die Richtung Kindergarten oder aber auch zum Bahnhof gehen. Für ein erstes Teilstück konnte nun ein Gehsteig zwischen Schlosspark und Anschluss Gehweg- Schustergasse geschaffen werden.