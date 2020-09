Am Montag, 7. September 2020 kurz vor 9.00 Uhr, blieb ein LKW in der Kronesstraße in Maria Anzbach in einer Auffahrt eines Hauses hängen. "Nachdem der Einsatzort abgesichert war und der Brandschutz hergestellt war, wurde der LKW mit Hilfe der Seilwinde des Rüstlöschfahrzeuges geborgen.", so Andreas Hödl von der FF Maria Anzbach.