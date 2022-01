REGION WIENERWALD. Am Freitag ist internationaler Lego-tag. Dieser besondere Feiertag für alle Fans der Kultbausteine kommt vor allem im Wienerwald gut an. Kein Wunder: Hier ist immerhin auch das "eitle Kinderkram"-Legomuseum beheimatet.

Daniel Schmatz betreibt das Museum, bei dem definitiv nicht die Rede von einem "kleinen Hobbyprojekt" sein kann. Immerhin wurden hier bis heute 408.840 einzelne Bausteine verbaut. 1.434 Legosets, die in 350 Vitrinen ausgestellt werden, konnten so zusammengebaut werden. Und es sollen aufjedenfall noch mehr werden.

Auf die Frage hin, wie man auf die Idee kommt selbst ein Legomuseum zu eröffnen antwortet Daniel: "Blödheit. Einfach nur Blödheit."

"Zugsammlung ist komplett"

Besonders stolz ist Daniel auf die Zugsammlung. "Die ist mittlerweile komplett", berichtet er. "Das bedeutet wir haben alles was mit Zügen zu tun hat hier im Museum." Darunter befinden sich auch Holzzüge: "Seine Ursprünge hat Lego nämlich als Schreinerei."

Daniel ist auch um mehrere Lego-Weltrekorde bemüht. "Die höchste Zugspirale besitzen wir bereits." Diese sei über vier Meter hoch. Auf der Spiralstrecke kann ein 9-Volt -Zug auf Schieben nach oben fahren. Der Turm ist kann ebenfalls im Museum bewundert werden.

Begonnen hat das Interesse an Lego für Daniel bereits als Kind: "Mein erstes Legoset lag tatsächlich unter dem Christbaum." Relativ schnell sei er dann zum Lego-Technikfan geworden. "Ich wollte immer mehr Lego besitzen." Dann kam aber der Schock: Die Wohnung brannte - mit ihr auch die Lego-Sammlung. "Damit waren 90 Prozent meiner Sammlung weg." Irgendwann packte dann auch Daniels Sohn die Legolaune. "Damit stieg auch bei mir wieder rasant das Interesse." Mittlerweile weiß Daniel: "Ich will alles mit Lego haben, was ich als Kind nicht haben konnte."



Das "eitle Kinderkram"-Museum in Neulengbach öffnet ab 3. April wieder seine Pforten und ist für große und kleine Baustein-Fans einen Besuch wert. Mehr dazu hier.