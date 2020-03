Die alljährlich stattfindende Jahreshauptversammlung fand am Schalttag 2020 statt. Obmann Krammer konnte 16 Mitglieder sowie drei Gäste der benachbarten Imkervereine begrüßen.

ST: CHRISTOPHEN (pa). In seinen Worten ließ der Obmann das Jahr 2019 Revue passieren, sodass man anfangs wegen der Kaltperiode im Mai und großer Trockenheit eine eher mäßige Honigernte erwartete. Der geerntete Honig war schließlich qualitativ sehr gut, dunkel und trocken.

Gesundheitlich haben die Bienen ständig mit der Varroamilbe zu kämpfen. So ist es auch die Aufgabe des Imkers, diesen Varroadruck möglichst klein zu halten. Auch mit der amerikanischen Faulbrut, die voriges Jahr in Brand Laaben auftrat, wurden unsere Imker konfrontiert. Bei den Versammlungen und Stammtischen im Jahre 2019 nahmen insgesamt 44 Teilnehmer teil. Weiters wurden die neuen Sonderförderrichtlinien erwähnt, sowie eine Terminvorschau auf die für 2020 geplanten Termine.

Neue Vorstand gewählt

Da die Funktionsperiode des Vorstandes abgelaufen war, kam es zu Neuwahlen. Der bisherige Obmannstellvertreter Franz Hössinger legte seine Funktion zurück. Der Wahlvorschlag mit dem neuen Vorstand wurde einstimmig angenommen und sieht folgend aus:

Obmann Gerhard Krammer, Obmannstellvertreter Martin Boschmeier, Kassier Robert Hensel, Schriftführer Hubert Hohengartner. Weiters konnte der Vizepräsident des NÖ Imkerverbandes, Josef Niklas begrüßt werden, der auch in seiner Funktion als Wanderlehrer eine sehr interessante Hygieneschulung abhielt. Der Imkerverein Neulengbach-St. Christophen zählt 36 Mitglieder, davon 6 Imkerinnen, die von Brand Laaben bis Asperhofen und Würmla für süße regionale Produkte sorgen.