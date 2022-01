Die EU hat 2022 zum "Europäischen Jahr der Jugend" erklärt. Damit sollen die Bemühungen gewürdigt werden.

REGION WIENERWALD. "Wir wollen Jugendlichen Räume bieten" erzählt Gerlinde Blemenschitz-Kramer, Sozialberatung beim Eltern-Kind-Zentrum Neulengbach. Das Eltern-Kind-Zentrum war bisher keine Anlaufstelle für Jugendliche, doch das soll geändert werden. "Mit unserem neuen Team wollen wir auch die Jugendlichen mit einbeziehen. Ich glaube es fehlt an Raum in Neulengbach für diejenigen, die keiner speziellen Gruppe zugehörig sind."

Angebote schaffen

"Wie wir bei der Neulengbacher Jugendbefragung im vergangenen Jahr gesehen haben, sind nicht einmal 50 Prozent der Jugendlichen Mitglied in einem Verein. Es gilt dementsprechend auch diesen Jugendlichen ein Angebot zu geben." so Neulengbacher Vizebürgermeister Paul Mühlbauer. "Als zentrales Projekt im heurigen Jahr, möchten wir eine mobile Jugendarbeit in Neulengbach etablieren. Den Jugendlichen sollen damit Ansprechpersonen im öffentlichen Raum geboten werden, an welche sie sich mit den unterschiedlichsten Anliegen wenden können. Die genauen Details zu diesem Projekt werden aktuell erarbeitet und sollen noch im ersten Quartal präsentiert und beschlossen werden."

Projekte entstehen

"Jugendarbeit bedeutet den Wünschen von Jugendlichen zu entsprechen und deren Ideen und Anregungen anzunehmen." erzählt Kerstin Gugrl, Jugendgemeinderätin von Asperhofen. "2021 wurde gemeinsam mit dem Verein "Jugend Asperhofen" der Beachvolleyballplatz saniert. Es wurde auch der Motorikpark in Asperhofen erneuert und erweitert." Auch die Gemeinde Maria Anzbach möchte sich für die Jugend einsetzen. "Als nächstes großes Projekt für die Jugend, ist bei uns in der Gemeinde Maria Anzbach, in Kooperation mit der Dorferneuerung Maria Anzbach ein emissionsfreier Go-Park beim Grafenparkareal im Ortszentrum geplant. Dort sollen vor allem Jugendliche, als auch alle anderen Generationen, die Möglichkeit haben auf in einem Areal, abseits von befahrenen Straßen, zu spazieren die Natur zu genießen." informiert Jugendgemeinderat Benedikt Peter. Auch Altlengbach setzt auf die Jugend: In Zukunft solle es einen Runden Tisch für die Jugend geben, bestehend aus Jugendlichen, Vereinen und Politik, um Probleme gemeinsam zu meistern, so Gemeinderat Fabian Kraushofer.

