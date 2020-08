Oldtimertreffen in Kasten

Das 4. Kastner Oltimertreffen 2020, f fand am 15. August 2020, für Motorräder, Gespanne, Mopeds und Mofas bis zum Baujahr 2000, beim „Gwörth Wirt“ in Kasten statt.

Das Event, wurde von Motorrace- at – Club Hermann Hinterwallner aus Kasten organisiert.

Die Veranstaltung fand beim Gwörth - Wirt Franz Kübel statt, Franz Kübel bewirtete die Teilnehmer und Gäste mit Getränken und einem guten Grillbuffet. Trotz Covid-19, dafür im Hof des Gasthauses bei einem gemütlichen Beisammensein mit Sicherheitsabstand.

Treffpunkt war 08:30 Uhr am Parkplatz Gwörth-Wirt, um 10:30 Uhr wurde zur Ausfahrt Aufstellung genommen.

Es nahmen zirka 27 Motorräder, Mopeds und Mofas teil, auch Bgm. Ing. Josef Denk und Vizebgm. Johann Schiefer, fuhren mit ihren Motorrädern mit. Der Älteste aller Teilnehmer, war mit seinen 82 Jahren Rudi Glatzmaier aus Eichgraben, der mit einer Harley- Davidson, Baujahr 1992 gefahren kam.

Die Strecke ging nach Lanzendorf- Rothenbuch – Altlengbach auf die Schulzhütte, wo eine kurze Ruhepause stattfand, von Hochstraß - Forsthof - Laaben – Stössing nach Kasten zum Gwörth - Wirt.

Für jeden Teilnehmer gab es eine Urkunde, anstatt eines Preises.

Viel Gesprächsstoff und reger Austausch unter den Motorradfreunden, dauerte bis in die frühen Nachmittagsstunden bei bester Bewirtung beim Gwörth-Wirt.