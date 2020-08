Wie im Gemeinderat einstimmig beschlossen, wurde in der vergangen Woche der angekündigte „Corona 10er“ für die Gewerbetreibenden und Bewohner der Marktgemeinde Kirchstetten umgesetzt.

KIRCHSTETTEN. Für die Kirchstettner gab es eine erfreuliche Überraschung im Briefkasten. Jeder Haushalt bekam per Post den „Corona 10er“ samt Beschreibung zugestellt, welcher bei jeden teilnehmenden Gewerbebetrieb einlösbar ist.

"Erfreulicherweise haben sich sehr viele Gewerbebetriebe der Aktion angeschlossen. Über den

Nahversorger, Gastronomie, Dienstleister, Friseure, Masseure etc. kann von den Bewohner

der Martkgemeinde Kirchstetten eine breite Palette in Anspruch genommen und der „Corona 10er“ eingelöst werden.", so Bürgermeister Josef Friedl