Projektmarathon 2020

Stössing// Am Freitag den 28. 08. 2020, trafen sich um 18: 00 Uhr, über 20 Mitglieder der Landjugend Stössing im Gemeindeamt Stössing. Das Projekt wurde von Herrn Simon Kaiblinger an die Mitglieder der Landjugend voll Vorfreude übergeben. Mit motivierten Worten vom Bürgermeister Rupert Hobel wurde der Projektmarathon zum zehnten Mal ausgetragen und seit dem 11. jährigen Bestehen der LJ übertragen.

Unter der Bezeichnung“ Wege der Klarheit „.

Am Rastplatz beim Refugium Hochstrass sollte ein geschichtlicher Hintergrund verfasst werden und eine Infotafel gestaltet werden mit alten Fotos von der Geschichte des Klosters und Refugium Hochstrass präsentieren zu können.

Beim Rastplatz führt der Elsbeer - Wanderweg vorbei, hier sollte ein Bankerl zum Rasten errichtet werden, und eine Blumenschnecke mit herrlichen Blumen, es sollte auch die Kapelle am Wanderweg neu renoviert werden die einen Kilometer vom Rastplatz entfernt ist.

Am Sonntag den 30. 08 2020 wurde das Projekt 2020 von der Landjugendleitung Stefan Rauchecker und Rosa Scheibelreiter, wegen Covid 19, nur dem Bürgermeister Rupert Hobel präsentiert. Die Landjugend hat es in 42 Stunden geschafft die Vorgaben umzusetzen, Bürgermeister Rupert Hobel dankte und lobte die Landjugend für ihre großartige Arbeit.