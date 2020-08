Nachdem Walter Bichler von 1977 bis 1990 über 13 Jahre lang als freiwilliger Sanitäter beim Roten Kreuz Neulengbach tätig war, kehrte er anlässlich seines runden Geburtstags für einen Besuch an die Bezirksstelle zurück. Auch seinem Sohn Simeon wurde das freiwillige Engagement in die Wiege gelegt.

NEULENGBACH (pa). „Wir haben rasch festgestellt, dass sich für Walter Bichler in unserem Haus so einiges verändert hat“, berichtet Bezirksstelleleiterstellvertreter Daniel Rauchecker vom Besuch des ehemaligen freiwilligen Sanitäters. Zuletzt hatte er die Bezirksstelle im Jahr 1990 von innen gesehen, noch vor dem Um- und Zubau des Obergeschosses. Zwei freiwillige Dienste pro Monat leistete er durchgehend in den 13 Jahren aus Liebe zum Menschen, bis die Familien- und Berufsplanung in den Lebensmittelpunkt rückte und er sein Engagement einstellte.



„Unser ehemaliger Freiwilliger hat mir von den damaligen Abläufen erzählt und man hat ganz klar gemerkt, dass ihm die Arbeit als Freiwilliger wirklich viel Freude bereitet hat“, ergänzt Rauchecker.

Die Idee für den Jubiläumsbesuch des Familienvaters hatte sein Sohn Simeon, der seinen Zivildienst an der Bezirksstelle Neulengbach absolviert hat und seit 2019 nun auch als freiwilliger Sanitäter regelmäßig tätig ist. Bei der Führung konnte Walter Bichler neben den Mannschaftsräumen auch die Rettungsautos inspizieren und bekam sogar eine kurze Präsentation des Notarzteinsatzfahrzeuges durch den diensthabenden Notarzt.



„Es war für ihn sehr interessant zu erfahren, wie sich das Rettungswesen in allen Bereichen weiterentwickelt hat, welche Ausstattung mittlerweile in den Fahrzeugen vorhanden ist und dass alle Nacht- und Wochenenddienste in Neulengbach noch immer von Freiwilligen besetzt werden“,

teilt Rauchecker mit und ergänzt, „die Freiwilligkeit zählt an unserer Bezirksstelle nach wie vor zu den wichtigsten Säulen im Rettungswesen und deshalb freut es mich besonders, wenn das Engagement über Generationen hinweg verbindet“.

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können beim Roten Kreuz in den unterschiedlichsten Leistungsbereichen mitwirken. Mehr Informationen zu den unterschiedlichen Möglichkeiten der Mithilfe findet man unter www.roteskreuz.at/neulengbach.