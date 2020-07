Neue Heimleitung führt das Clementinum

Das Haus der Barmherzigkeit hat eine neue Heimleitung und sucht Verstärkung im Bereich der Pflege.

KIRCHSTETTEN. "Mein Anliegen war es, nach einer langen Tätigkeit im Bereich der Verwaltung nun in den Bereich der Praxis zu wechseln", freut sich Veronika Schauer, die im März die Funktion der Heimleitung im Clementinum übernahm. Vor 13 Jahren hat sie im Haus der Barmherzigkeit als Leiterin für das Qualitäts- und Umweltmanagement der gesamten Haus der Barmherzigkeit Gruppe zu arbeiten begonnen. Seit 2016 hat sie zusätzlich die Abteilung Lehre und Forschung geleitet, wo sie sich mit technischen Innovationen im Bereich der Pflege beschäftigt hat.

"Insbesondere freut mich, dass ich viele der Kolleginnen und Kollegen vorort schon durch meine frühere Tätigkeit kenne. Das hat für beide Seiten auch meinen Start im Clementinum sehr erleichtert." Als Heimleitung unterstützt sie Claudia Hartl (Pflegedienstleitung) und koordiniert den gesamten Standort – ein Pflegeheim, zwei Wohngemeinschaften, ein Tageszentrum des Haus der Barmherzigkeit Integrationsteams (HABIT) und das Betreute Wohnen des Betreibers Heimat Österreich.

"Ein hoher Selbstbestimmungsgrad für unsere Bewohnerinnen und Bewohner liegt uns am Herzen, ihre individuelle Lebensqualität hat für uns höchste Priorität", erklärt Schauer. "Was uns auf MitarbeiterInnen-Ebene besonders auszeichnet, ist die gute Zusammenarbeit im Team. Um unser Team zu ergänzen, freuen wir uns über Bewerbungen von PflegeassistentInnen, Diplomierten Gesundheits- und KrankenpflegerInnen und HeimhelferInnen."