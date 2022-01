WIENERWALD/NEULENGBACH. Insgesamt drei mal musste die Feuerwehr Montag und Dienstag in eine Schule in Neulengbach ausrücken. Grund dafür: Brandalarm.

Die Feuerwehr hatten am Montag in einer Neulengbacher Schule viel zu tun: Insgesamt drei (!) mal mussten die Einsatzkräfte wegen Brandalarms ausrücken. Den ersten Einsatz gab es am Montag gegen 10:30 Uhr. Als die Feuerwehr an der Schule ankam, waren bereits alle Schüler sowie das Lehrpersonal im Freien. Kurze Zeit später konnte der Unterricht wieder fortgesetzt werden.

Weitere Brandalarme

Kurz nach 12:00 Uhr mussten die Helfer erneut in die Schule eilen. Diesesmal löschte der Schulwart die Flammen. Papierhandtücher die in den Mistkübeln zweier Damentoiletten entzündet worden waren - vermutlich vorsätzlich - gelten laut ersten Erhebungen als wahrscheinliche Brandauslöser.

Am Dienstag läuteten schließlich erneut die Alarmglocken: Schon wieder wurde ein Brand in der selben Neulengbacher Schule gemeldet. Gegen 09:30 Uhr rückte die Feuerwehr aus. Der Brand entstand erneut auf der Damentoilette. Die Brandursache soll nun durch den zuständigen Bezirksbrandermittler erforscht werden.