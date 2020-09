Endlich wieder Schule – Die neue Ampelregelung gibt die Corona-Vorkehrungen vor. Im Wienerwald wird mit der Phase grün gestartet - die Kinder brauchen keine Masken. Welche Lehren aus dem Corona-Lockdown für die Zukunft gezogen werden, haben wir in den Schulen und in der Bildungsdirektion nachgefragt.



WIENERWALD. "Zahlreiche Erkenntnisse werden aus dieser Zeit mitgenommen, so zum Beispiel werden die verwendeten Lern- und Kommunikationsplattformen an den jeweiligen Schulen vereinheitlicht. Die Pädagogen wissen, dass sie im Bereich der Digitalisierung in Zukunft sehr gut ausbildet sein müssen. Gleichzeitig ist es gerade jetzt besonders wichtig, die Schule als sozialen Ort wahrzunehmen. Aus diesem Grund werden Digitalisierungsmaßnahmen sowie Gesundheit und Soziales Schwerpunkte für das kommende Schuljahr sein.", so Brigitte Schuckert von der Bildungsdirektion. Auch Volksschuldirektorin Marietta Leibetseder sieht den Schwerpunkt darin, das "soziale Miteinander" zu fördern und gleichzeitig die Kinder dort abzuholen wo sie stehen und zu fördern.



"Die Schule als sozialer Ort ist nicht zu ersetzen und gleichzeitig werden wir einheitliche Lernplattformen zur Verfügung stellen. Dafür gibt es Fortbidlungsangebote auf freiwilliger Basis und diese werden von den Lehrkräften gerne in Anspruch genommen."

Bildungsstadträtin von Neulengbach Maria Rigler dazu:



"Damit die Kommunikation fließen kann, haben wir seitens der Stadtgemeinde den Internetzugang an unseren Bildungseinrichtungen verbessert."

Was tun mit Bildungslücken?

"In den letzten zwei Ferienwochen wurde im Zentralraum NÖ erstmals die Sommerschule angeboten. An 14 Standorten nahmen 556 Schüler das Angebot an.", so Schuckert. Bei einem neuerlichen Lockdown soll es keine Kinder geben, die aufgrund der technischen Ausrüstungen keinen Zugang zum Lernen haben. "Die Qualität der Lernplattformen war nicht das Problem - die Kapazität schon eher", so Peter Helmut, Direktor der Neuen Mittelschule Eichgraben. "Aufgrund des allgemeinen "Lockdowns" mussten mehrere Familienmitglieder auf ein Gerät zugreifen, das führte manchmal zu Problemen."

Schulen waren nie geschlossen

Wichtig zu betonen ist den Direktoren jedoch, dass die Schulen nie geschlossen waren.



"Es waren zu jedem Zeitpunkt ausreichend Lehrkräfte und Kapazitäten zur Verfügung, dass Kinder ohne Betreuung oder ohne Lernmöglichkeiten an der Schule in kleinen Gruppen unterrichtet werden konnten. Wir hatten nie geschlossen und das Angebot wird es im Ernstfall wieder geben." so Direktor Peter Helmut.