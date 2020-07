Der Baustellensommer in Neulengbach ist nur fast auf seinem Höhepunkt. Weitere Sanierungen folgen.



NEULENGBACH. Das Schöne an Orten wie Neulengbach ist mitunter, dass man in der Früh nicht im Stau steht. Dies trifft jedoch nicht mehr ganz zu. Die Sanierungsarbeiten in Matzelsdorf (Umsee), die ÖBB Baustelle bei der Haltestelle Neulengbach-Stadt und vor allem die Sanierungsarbeiten auf der B19 verursachen phasenweise Verzögerungen auf den Hauptverkehrsstraßen. Die punktuellen Öffnungen auf der B19, die in den kommenden Tagen abgeschlossen werden, sind nur die Vorarbeiten für die Generalsanierung.

Umleitung der B19 ab 17. August

Mit 17. August wird die B19 für die Generalsanierung vom Billa-Kreisverkehr bis zum Viadukt einseitig gesperrt.



"Die Arbeiten müssen innerhalb von drei Wochen fertig sein, weil die Umfahrung für diese Zeit befristet über die St. Pöltner bzw. Hainfelder Straße führt", so Rummel.

Die gesperrte Durchfahrt der Hainfelder Straße zur B44 wird für diese drei Wochen geöffnet. "Die Umfahrung wird eine große Herausforderung, vor allem in den ersten paar Tagen. Wir hoffen, dass das Wetter hält und die Baufirmen die vorgegebenen Zeitpläne einhalten, sodass zu Schulbeginn die B19 wieder fertiggestellt ist." Die nächste große Herausforderung wartet schon: Sobald die Baustelle auf der B19 beendet ist, wird auf der B44 weitergearbeitet.

Generalsanierung der B44

Von der Scharfkreuzung bis zum Friedhof inklusive Nebenanlagen wird generalsaniert. Im Zuge dessen wird auch die Abbiegespur zur Ulmenhofstraße sowie die Ampelregelung gemacht. Bis dorthin sollte die ÖBB Baustelle nahezu abgeschlossen sein. Die Arbeiten beginnen im Oktober und sollen bis Jahresende fertiggestellt sein.

Die ÖBB über die Haltestelle

Laut Pressesprecher der ÖBB, Daniel Pinka, ist die Baustelle bei der Haltestelle im Zeitplan:



"Derzeit ist die Baugrubensicherung fertig und die Herstellung des Rohbaus läuft. Im August und September werden alle Glas- und Stahlbauarbeiten gemacht. Die komplette Fertigstellung ist für den Fahrplanwechsel im Dezember geplant. Allerdings kann es sein, dass der Lift Corona-bedingt erst etwas später in Betrieb geht. Außer der bestehenden Verkürzung des Bahnsteigs, sollte es aber keine Einschränkungen für die Kunden geben."