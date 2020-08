Landesrat Stephan Pernkopf bedankt sich bei den Feuerwehren, die im Bezirk Melk Hilfe leisteten und kündigt Unterstützung an.

ST.PÖLTEN/NÖ. Ein großes Dankeschön den Freiwilligen der NÖ Feuerwehren, die in den letzten Tagen und Wochen im Unwettereinsatz stehen und standen. Über 1.000 Feuerwehrleute mussten an über 700 Unwetter-Einsätzen am Wochenende Hilfe leisten“, so LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Besonders betroffen waren der Bezirk Melk mit den Gemeinden Bischofstetten, Hürm, Kilb und Mank und der Bezirk St. Pölten mit den Gemeinde St. Margarethen an der Sierning und Haunoldstein. Auch überregionale Mannschaftszüge und Großgeräte wie etwa Teleskoplader mit großen Kehrmaschinen helfen vor Ort, die Katastrophen-Hilfszüge der Bezirke Krems und Lilienfeld sind aktuell noch bei den Aufräumarbeiten beschäftigt. In der Einsatznacht selbst wurden die betroffenen Gemeinden von Katastrophen-Hilfszügen aus den Bezirken Amstetten, Melk und Scheibbs unterstützt.