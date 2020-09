Gerade rechtizeitig wurde die Erweiterung und Sanierung der Volksschule abgeschlossen um in das neue Schuljahr zu starten.

ALTLENGBACH. (pa) "Es ist wirklich eine Sensation, dass wir das in so kurzer Zeit zustande gebracht haben und die Schule tatsächlich am Montag in Betrieb gehen kann", sagt der Altlengbacher Bürgermeister Michael Göschelbauer stolz, wenn er durch die erweiterte und auch im Altlbau sanierte Volksschule seiner Gemeinde geht.



"In nur 8 Monaten Bauzeit haben wir hier einen Zubau mit mehreren hundert Quadratmetern Fläche geschaffen. Und das trotz Coronakrise."

Gearbeitet wird auch am Wochenende vor dem Schulstart noch an allen Ecken und Enden, berichtet Vizebürgermeister Daniel Kosak, der das Projekt geplant hat.



"Die Photovoltaikmodule werden gerade montiert, im Inneren wird fleissig geputzt, die Möbel werden in die Klassen geräumt, die letzten Elektroleitungen verlegt. Es geht sich aber aus, am Montag übernehmen hier Kinder und Lehrer das Kommando in einem wunderschönen Gebäude, das alle Ansprüche eines modernen Schulbetriebs erfüllt."

Vier neue Klassen wurden errichtet, ein eigenes Gartengeschoss für die Nachmittagsbetreuung, ein größeres Lehrerzimmer mit Besprechungsraum, eine erweiterte Garderobe, alle Räume modern beleuchtet und mit Akkustikdecken versehen.



"Ich freue mich für unsere Kinder, die hier in die Schule gehen dürfen und natürlich auch für die Lehrerinnen, die perfekte Arbeitsbedingungen hier vorfinden."

In den nächsten Wochen werden auch im Außenbereich die letzten Arbeiten fertiggestellt, damit der Schulgarten wieder nutzbar ist. Dann soll auch die offizielle Eröffnungsfeier der Schule stattfinden. "Wir danken allen Unternehmen, allen Planern und Helfern, die viel Zeit geopfert haben, damit wir das zeitgerecht zustande bringen. Wir sind sehr stolz und froh, dass das gelungen ist", so Göschelbauer und Kosak.