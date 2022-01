Blasmusikkonzert am Kirchenvorplatz

Laaben/ Zu Silvester gab es ein stimmungsvolles Konzert der Blasmusik Stössing - Laaben am Kirchenvorplatz in Brand.

Nach der Jahresschlussandacht in der Pfarrkirche, wurden die Kirchenbesucher von den Mitgliedern der Musikkapelle Stössing – Laaben mit einen Blasmusikkonzert überrascht. Die vom Obmann Matin Höllerer geleitet wurde. An die Besucher wurde Tee und Weihnachtbäckerei ausgeteilt. Aufgrund der strengen Covid 19 Verordnung, war dieses Konzert für das Jahr 2021, das erste vor Publikum. Um die Ausgaben für das neue Jahr 2022 bewältigen zu können, wurde um freiwillige Spenden gebeten.

Es wurden gesichtet, Bürgermeisterin Irmgard Schibich aus Innermanzing Altbürgermeister Leopold DAXBÖCK, Eva Katzensteiner die Gattin von Bgm. KATZENSTEINER aus Laaben