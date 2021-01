Mitgliederversammlung bzw. Neuwahl bei der FF- Stössing

Stössing// Die traditionelle Mitgliederversammlung der FF Stössing fand am 15 . Jänner 2021, im Gasthaus „Zwara Wirt“ in Hendelgraben in Stössing statt.

Aufgrund der Corona Bestimmungen fand die Mitgliederversammlung nicht in gewohnter Weise statt, eswurde eine Wahl unter Einhaltung sämtlicher Hygienenmaßmaßnahmen durchgeführt.

Bürger meister Rupert Hobl hatte den Vorsitz bei der Wahlkommission und überwachte die die Durchführung der Wahl und Auszählung der Stimmen

Die neu gewählten FF-Kameraden sind:

Feuerwehr-Kommandant

Stv. Feuerwehr-Kommandant Rumel Lorenz

Bürgermeister Rupert Hobl gratulierte den neuen Kommandenstellvertreter zur Wahl.

Die Feuerwhr hatte 2020 insgesamt 204 Einsätze