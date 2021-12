Glühwein, Kinderpunsch und Kekserl

Innermannzing // Vorweihnachtliches Punschtrinken mit Glühwein, Kinderpunsch und Keskserl gab es am Freitag den 24. Dezember von 14.00- 18.00 Uhr bei der Kostbar in Neustift- Innermannzing, Für Freunde, Stammgäste und mit den Personal wegen Covid 19 fand das Punschtrinken unter Einhaltung aller Vorschriften im geschützten Bereich vor der Kostbar statt, Um 18.00 Uhr verließen die Letzten Stammgäste das gut besuchte Restaurant um Weihnachten mit ihrer Familie am Abend zu Hause unter den Christbaum zu feiert.