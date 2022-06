Feuerwehrfest 2022

Neustift- Innermanzing// Vergangenes Wochenende stand ganz Innermanzing im Zeichen der Feuwehrkameraden. Von Freitag bis Sonntag fand das große Feuerwehrfest 2022, von der Freiwilligen Feuerwehr Innermanzing statt. Kommandant Martin Kugelberger und seine Kameraden gaben das Beste für die Gäste im Feuerwehrhaus. Das Fest startete am Freitag um 18.00 Uhr, mit Festbetrieb, gegen 19.00 Uhr startete die Musik mit den „Schöpfel Buam“ die für Stimmung im Festzelt sorgten. Die Haupttage waren der Samstag und der Sonntag. Am Samstag sorgte die Gruppe „ Wow Effekt“ für aufgeheizte Tanzstimmung für die zahlreich erschienenen Gäste. mit Ihren schwungvollen Melodien sorgten für ausgelassene Stimmung im Festzelt. Rund 70 Personen von der Feuerwehr sowie ihre Frauen und andere Helfer sorgten für die köstlichen Speisen. Inkludiert auch die Getränke bei der Bierbar und Wein bar und bei Kuchen und Kaffee gab es jede Menge zu tun. Sogar die Bgm Irmgard Schibich hat eine Mehlspeise für die Feuerwehr Kaffee Gäste gebacken. Auch die Bgm außer Dienst Johann Popelka, Ernst Hochgerner, und einige Gemeinderäte und Vizebgm Johann Leitner und die Bgm aus den Nachbargemeinden Michael Göschelbauer, Karin Winter wurden gesichtet. Am Sonntag spielten um 16: 00 Uhr „ Senkrecht „ Der krönende Abschluss am Sonntag war die Tombolaverlossung um 19:30 im Feuerwehrhaus, wo es tolle Preise zu gewinnen gab, bei der gewann ersten Preis Frau“ Link Elfi „aus Innermannzing das Tablet. Der Reinerlös dient zur Anschaffung neuer Ausrüstungsgegenstände.