Es ist soweit – Max Müller, „Tierisch!“ kommt nach Altlengbach

Gut Ding braucht bekanntlich Weile – so auch die nun auf den dritten Termin verschobene Veranstaltung mit Universalkünstler Max Müller. Und falls uns nicht von oben im letzten Moment alles wieder verboten wird, kommt der charismatische Schauspieler und Sänger am 19. Februar 2022 um 19 Uhr mit seinem Programm „Tierisch!“ ins Hotel Steinberger in Altlengbach.

Alle bisher gelösten Karten behalten ihre Gültigkeit, allerdings müssen strenge Maßnahmen eingehalten werden. Es gilt Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung, für das leibliche Wohl sorgt das Hotel, allerdings müssen die am Buffet erhältlichen Speisen und Getränke dann an Tischen konsumiert werden. Einlass ist ab 17 Uhr, jedoch nur bei Nachweis der 2G-Regel, dies wird am Eingang kontrolliert. Kontaktdaten müssen ebenfalls erhoben werden, falls Sie diese bereits vorher in der Bücherei oder unter altlengbuch@aon.at bekanntgeben, beschleunigt dies den Ablauf am Abend. Außerdem darf keine freie Platzwahl mehr erfolgen, also werden den Besuchern fixe Sitzplätze zugewiesen.

Restkarten zum Preis von € 30,- sind in der Bücherei jeweils montags von 14 – 19 Uhr erhältlich oder können per Mail vorbestellt werden. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite der Bücherei http://altlengbuch.noebib.at. Bei allen Fragen und Wünschen wenden Sie sich bitte per Mail altlengbuch@aon.at oder telefonisch 0664/1212028 an Mag. Gerlinde Müller. Wir freuen uns auf einen vergnüglichen Abend.