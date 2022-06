Oldtimer Ausfahrt

Neustift- Innermannzing// Statt einer Staatsmeisterschaft im Bergrennen in Altlengbach, gab es heuer eine Oldtimer Ausfahrt in Neustift- Innermannzing. Bei Hasi`s war Boxenstopp, der alle Oldtimer Fan am Samstag dazu eingeladen hat. Bei Helmut Haslingers Boxenstopp, gab es Grillgerichte mit Stimmungsmusik vor seiner Imbissstube. Diese Ersatzveranstaltung hat sicher vielen Motorsportbegeisteren im Wienerwald gefallen, sagte der Organisator des Bergrennens den Bezirksblättern. Im Anschluss der Veranstaltung gab es vor Hasis Imbissstuben bei herrlichen Wetter ein gemütliches Zusammensein bei traumhafter Wetterlage.