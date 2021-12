Kirchstetten Impfbus am Feuerwehrparkplatz

Kirchstetten // der Impfbus war Donnerstag den 16. Dezember in der in der Zeit von 10.00- 13.00 Uhr auf den Parkplatz der Feuerwehr Kirchstetten. Die Nachfrage war am Vormittag bei der Impfung war nicht sehr groß, um nicht zu frieren, öffnete die Feuerwehr ihr Feuerwehrhaus. zur Anmeldung Auch Bgm Josef Friedl schaute vorbei und freute sich das sich 99 Personen zur Impfung angemeldet haben. es holten sich auch sehr viele ihre dritte Impfung laut Auskunft von Notruf NÖ und Gemeinde Kirchstetten.