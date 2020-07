Diesmayr nun in Kirchstetten

Anfang des Monats eröffnete die Diesmayr KFZ Werkstatt im Ort.

KIRCHSTETTEN. Seit 1. Juli begrüßt die Diesmayr KFZ Werkstatt ihre Kunden in der neuen Werkstatt in Kirchstetten. Auf rund 500 m² entsteht in der Wiener Straße 3 der neue Firmensitz mit allen Voraussetzungen für erstklassige Kundenbetreuung: "Die neue Werkstatt ist nun deutlich größer, heller, besser erreichbar, es gibt einen eigenen Kundenempfang samt Wartebereich und ausreichend Parkplätze. Der Gebrauchtwagenhandel ist dazugekommen, weiters haben wir nun auch einen Arbeitsbereich für Motorräder geschaffen. Eine Hebebühne für schwerere und größere Fahrzeuge wie Klein-LKW oder Lieferwagen wurde angeschafft", zählt Thomas Diesmayr die Neuerungen auf. Das Bürogebäude wird in den nächsten Wochen fertiggestellt.

Qualität statt Quantität

„Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht. Als kleiner Betrieb ist uns die individuelle und persönliche Beratung unserer Kunden besonders wichtig“, verspricht Diesmayr. Als freie Meister-Werkstatt bietet das Unternehmen Leistungen, Reparaturen und Wartungen für alle Fahrzeugmarken streng nach den jeweiligen Vorgaben und zu fairen und günstigen Preisen an. Auch Reifen jeden Herstellers, jeder Dimension oder Reifenart findet man in der Diesmayr KFZ Werkstatt, wo die Kunden ihre Reifen auch nach dem Umstecken im firmeneigenen Reifendepot einlagern können.

Zufriedenheit ist wichtig

Die Zufriedenheit der Kunden ist das oberste Anliegen des Unternehmers: „Bei uns ist jeder Mitarbeiter immer voll bei der Sache und kümmert sich mit größter Sorgfalt um Ihr Auto. Wir sorgen dafür, dass Sie voll und ganz mit unserem Service zufrieden sind. Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren“, sagt der KFZ-Meister, der derzeit noch einen KFZ-Techniker – ab sofort, Vollzeit – sucht. Termine können unter der neuen Telefonnummer 02743/71255 vereinbart werden.