DENK in der ALTEN MÜHLE MARIA ANZBACH

Nur „Fia di“ und frei nach dem Motto: DENK: „Leiwand seit 2000“

präsentieren Birgit Denk und ihre Kollegen am 19.Mai ihr aktuelles Programm in der Alten Mühle Schönbecks in Maria Anzbach.Es wird gewohnt launig musiziert und Schmäh geführt, für keinen Geringeren als „Fia di!“ Ein Abend an dem jeder gemeint ist und jede angesprochen wird.Die Denk nimmt sich dafür die Freiheit für ihr Publikum tief in der eigenen Liedkiste zu kramen, zu entstauben und an diesem Abend spielfreudig neu zu präsentieren. Damit auch sicher auch „Fia di“ was dabei ist, werden auch Lieder von internationalen Musikerkollegen ausgeborgt, neu poliert ins wienerische übersetzt und zum klingen gebracht.

Tickets gibt es über oeticket.comMUSIKANTEN: Birgit Denk: Gesang - Alex Horstmann: Bass - Ludwig Ebner: Gitarre - Mag Harald Wiesinger: Tasteninstrumente - Philipp "Disco" Mayer: Schlagzeug - Thomas TT Tinhof: Gitarren und PercussionAlte Mühle Maria Anzbach, Schmiedgasse 28, 3034 Maria Anzbachwww.bdenk.at