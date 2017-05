Ein Chor geht auf Reisen - Frühlingssingen der Singgemeinschaft Kogl

In diesem Jahr findet das Frühlingssingen der Singgemeinschaft Kogl unter dem Motto "Ein Chor geht auf Reisen" statt. Neben dem bunten Repertoire aus Volksliedern aus verschiedenen Bundesländern und schwungvollen Oldies darf man gespannt sein auf ein unterhaltsames Programm mit einem spektakulären Bühnenbild.



Die Aufführung findet statt am Sa, 13.5. 2017 um 17:00 in der Alten Volksschule in Kogl